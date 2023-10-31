بسنت شوقي تتألق بين السينما والـ T.V

ياسر رشاد - القاهرة - ترتبط النجمة الشابة بسنت شوقي بأكثر من عمل فني، خلال الفترة الحالية، حيث تعيش حالة من النشاط الفني الملحوظ بين السينما والـ T.V، وتصور حاليًا فيلم السيستم.

فيلم السيستم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، ميس حمدان، وأحمد فهيم، ومن تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.

وأيضًا تشارك بسنت شوقي في مسلسل "العودة"، حيث انتهت من 50% من مشاهدها “العودة” من بطولة شريف سلامة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي، تلعب بسنت خلاله شخصية رئيس الوحدة المحلية.

مسلسل "العودة" من بطولة شريف سلامة، بسنت شوقي، تارا عماد، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، ومحمد رضوان، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

وتستعد بسنت شوفي لطرح فيلم أهل الكهف الذي يجمعها بـ خالد النبوي، ومن المقرر عرضه خلال العام المقبل 2024، وذلك بعدما تعرض العمل خلال السنوات الأخيرة للتأجيل لأكثر من مرة.

ويتناول الفيلم قصة أهل الكهف، كما يستعرض ثلاثة أزمنة مختلفة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم غادة عادل، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، بيومي فؤاد، وهاجر أحمد، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يذكر أن بسنت شوقي ظهرت ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل نصي التاني من بطولة علي ربيع، والذي انتهى عرضه مؤخرًا عبر منصة شاهد Vip، وضم العمل محمود البزاوي، محمد محمود، سلوى عثمان، وسليمان عيد، ومن تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.

يعرض حاليًا في السينمات لـ بسنت شوقي فيلم ڤوي ڤوي ڤوي الذي تشارك خلاله بظهور خاص، والعمل من بطولة زوجها محمد فراج ومن تأليف وإخراج عمر هلال.

نبذة عن بسنت شوقي

بسنت شوقي ممثلة مصرية شابة، من مواليد شهر ديسمبر بمنطقة المهندسين، القاهرة. درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية. سافرت بسنت في عام 2009 إلى الأرجنتين للمشاركة في برنامج Fear Factor Xtreme.

بدأت بسنت شوقي مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2011 من خلال العرض المسرحي (حكاوى التحرير) مع المخرجة سندس شبايك، والتحقت في نفس العام بورش تدريبية في التمثيل مع أحمد كمال ومروة جبريل، كما التحقت في العام التالي بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك.

اتجهت بسنت للتمثيل في السينما والتليفزيون في عام 2013، حيث شاركت خلال هذا العام في بطولة مسلسل (اسم مؤقت)، ونالت في نفس العام أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم (أسرار عائلية) بعد اكتشاف المخرج هاني فوزي لها.