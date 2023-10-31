نجوم بدون تصاريح .. أشرف زكي يضعهم في القائمة السوداء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن قرار أخدته النقابة بوقف ما يقرب من 20 فنان وفنانة، وعدم التصريح لهم بمزاولة المهنة.

كما أكد نقيب الفنانين على اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابتهم للوائح.

ووجه الدكتور أشرف زكي في بيان للنقابة جميع شركات الإنتاج بحظر التعامل معهم لحين تصحيح أوضاعهم.

والممثلون المذكورون هم: وإنجى كيوان ، عمرو جمال ،ياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقي وراندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالىي حماد ومروان يونس وفدوى عابد وناردين فرج وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدى وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبي وهاجر السراج.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قرر منع عمل طلاب معهد الفنون المسرحية قبل حصولهم على تصريح من النقابة، محذرا شركات الإنتاج من التعاقد مع طلبة الفنون المسرحية والاستعانة بهم في أي عمل دون الحصول علي التصريح.

نبذة عن أشرف زكي

بدأ التمثيل عام 1985 في مسلسل “برديس”، ثم شارك في العديد من المسلسلات، منها “عالأصل دور” عام 1987” ،السيرةالعربية” عام 1992” ،شارع المواردي” عام 1995” ،جمهورية زفتى” عام 1997” ،الحب والاختيار” عام 2000” ،الأصدقاء”

عام 2002” ،لقاء سحاب” عام 2004” ،ليالي” عام 2009” ،المنتقم” عام 2012” ،دكتور أمراض نسا” عام 2014” ،شطرنج 3“

عام 2016” ،بيت الساليف” عام 2018” ،قمر هادي” عام 2019.

من أفلامه السينمائية: “مراهقون ومراهقات” عام 1991” ،يوم الكرامة” عام 2004” ،أحالم عمرنا” عام 2005” ،طباخ الريس”

عام 2008” ،الرجل الغامض بسالمته” عام 2010” ،كبير الحلم” عام 2014” ،خانة اليك” عام 2016” ،سري للغاية” عام2018.

وفي مجال الإخراج المسرحي أخرج أشرف العديد من الأعمال المسرحية، منها “عائلة الفك المفترس”، “ضحك ولعب ومزيكا”، “كحيون ربع مليون”.

شغل عدة مناصب، منها: رئيس “ أكاديمية الفنون” بين 2018 و2021 ،ورئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، ورئيس “اتحاد الفنانين العرب”، و“الهيئة العربية للمسارح”، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة “دار الأوبرا المصرية”، و“مدينة الإنتاج الإعلامية”.

نال “جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي” عام 2001 ،و“جائزة الدولة للتفوق في الفنون” عام 2009.

حاصل على دكتوراه يف الإخراج المسرحي من “ أكاديمية الفنون”، وماجستير في الإخراج، وبكالوريوس في التمثيل من “المعهد العالي للفنون المسرحية” في مصر.