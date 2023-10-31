ياسمين الخيام: نفسي أختم حياتي وأنا ساجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة ياسمين الخيام عن أغنية "سلام الله يا طه" إنها من كلمات عبدالسلام محمد وألحان د.جمال سلامة

وكشفت "الخيام" خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" أنها تتمنى أن تختتم حياتها وأن تدفن بجوار سيدنا رسول الله، مضيفة: "مع كل وقت أذهب لأداء العمرة أسعد جدا بهذه الزيارة"

وأوضحت أن أغنية "آمنة" من كلمات عبدالسلام أمين، وكانت بمناسبة عيد الأم وكانت فكرتها أن تقدم تحية إلى أم النبي السيدة آمنة بنت وهب

واستكملت: "بسعد جدا بالأيتام ورعايتهم وإننا نقدم يد العون ليهم"

وعن أغنية "مصر أم الرجال" قالت إنها تم عملها من أجل الشهداء وكان لابد أن يكون لها بصمة في تحية الشهيد، وكانت متزامنة مع احتفالات أكتوبر

أما عن تجربة أسماء الله الحسنى مع الملحن عمار الشريعي أشارت إلى أنه كان خفيف الظل جدا "وربنا أعطاه بصيرة"، مضيفة: "كنت حريصة على أن يكون أول تعاون معه أغنية دينية وتكون أسماء الله الحسنى، وهذه غير الأسماء الحسنى الكاملة وكان وصية من الفنانة شادية وكنا في الحج وطلبت مني أن أقولها حتى تحفظها، وعندما رجعت بالفعل تم عملها وتقديمها