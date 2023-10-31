نقيب المهن التمثيلية في مصر يمنع ٢٠ ممثلاً من العمل… اليكم القائمة

كشف الممثل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن لائحة بأسماء بعض الممثلين الذين اتخذت النقابة بحقهّم قرارًا قضى بعدم منحهم تصاريح للعمل بعد ممارستهم المهنة من دون الحصول على تصاريح مسبقة، مشيرًا الى ان إجراءات قانونية ستتخذ بحقهم في حال لم يستجيبوا للوائح.

والممثلون الذين شملتهم اللائحة هم: عمرو جمال، إنجي كيوان، ياسمين داود، دينا المغربي، عمر شرقى، راندا عبد السلام، عمرو ممدوح، شيما الشريف، سالي حماد، مروان يونس، فدوى عابد، ناردين فرج، أوتاكا، صلاح الدالي، رحمة حسن، إلهام وجدي، أنس مبارك، هالة خالد، يوسف وهبي وهاجر السراج.

وقد حظّر النقيب زكي جميع شركات الإنتاج من التعامل مع الأسماء المذكورة أعلاه الى حين التزامهم بواجباتهم وتصحيح أوضاعهم، كما سبق ان حذّر هذه الشركات من التعاقد مع طلاب معهد الفنون المسرحية الذين أصدر بحقّهم قرارًا منعهم بموجبه من العمل قبل الحصول على إذن من النقابة.