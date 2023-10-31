أحمد الفيشاوي يفاجئ الجمهور بما كشفه عن فيلمه الجديد “السيستم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان المصري أحمد الفيشاوي الترويج لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “السيستم”؛ إذ فاجأ محبيه خلال الساعات الماضية، وكشف عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” عن اسم الشخصية التي سيقدمها خلال أحداث الفيلم، وهي “وحيد الحكيم”.

وشارك الفيشاوي متابعيه صوراً له من كواليس الفيلم، ظهر من خلالها بملابس شخصية “وحيد الحكيم”، والتي يبدو أنها ستتعرض للعديد من المفاجآت، وأوضح ذلك في التعليق الذي أرفقه بالصور، حيث قال: “يا ترى إيه اللي هيحصل لـ وحيد الحكيم في السيستم.. من تصوير اليوم”.يُذكر أن فيلم “السيستم” بطولة: أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي.. ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداوي، وتصوير هيثم مصطفى.

ويشارك النجم أحمد الفيشاوي في فيلم سينمائي آخر، يحمل اسم “عادل مش عادل”، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد، وحسام كمال.. ومن المقرر عرضه قريباً بدُور السينما.

وخلال أحداث الفيلم، يقدّم الفيشاوي شخصية محامٍ، ويمر بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم “رهبة” الذي تم عرضه في موسم أفلام الصيف، وهو سيناريو وحوار محمد علام، وإخراج رضا عبدالخالق، وبطولة: نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوي فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يُدعى “سيد”، ويخاف منه الجميع، ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.