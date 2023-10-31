“المرض يشتد عليها”.. مي عز الدين تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين، عن التزامها بالمشاركة في النسخة الرابعة من موسم الرياض، لتقديم مسرحيتها “زواج اصطناعي”، رغم مرور والدتها بأزمة صحية صعبة، وتراجع وضعها الصحي في الأيام الأخيرة وخضوعها لغسيل الكُلَى، وقالت مي إنها حريصة على الوفاء بالتزامها تجاه هيئة الترفيه السعودية تقديراً لما لمسته منهم من تقدير واحترام، ولكنها لن ترتبط بأي عمل آخر حتى تطمئن على صحة والدتها.

وأضافت مي عز الدين، خلال لقاء لها مع برنامج “عرب وود”: “مبدئياً الأزمة الصحية لوالدتي تفاقمت بعد التعاقد على بطولة مسرحية زواج اصطناعي، وحالياً هي تخضع لغسيل كُلَى؛ لأن المرض اشتد عليها في الأيام الأخيرة”.

وتابعت مي عز الدين بشأن موقفها من العروض الفنية لموسم المسلسلات المصرية في رمضان 2024: “أنا لسه مرتبتش أي حاجة ثانية للشغل، وكان كل همي التزامي بإني أوفي اتفاقي، وأقدم حاجة حلوة وأكون قد الاختيار والدعم اللي شوفته من البلد ومن معالي المستشار وهيئة الترفيه”.

وتشارك مي عز الدين، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، من خلال بطولة مسرحية جديدة تحمل اسم “زواج اصطناعي”، وتُعد هذه المسرحية هي الأولى لها في مشوارها الفني، وتضم عدداً من نجوم الكوميديا من بينهم: بيومي فؤاد، ومصطفى غريب، ودنيا المصري، وإيمان السيد، ومحمد أنور، وغيرهم من الفنانين.

وتناقش مي عز الدين في مسرحيتها الأولى الذكاء الاصطناعي “ai”، إذ تدور أحداث مسرحية “زواج اصطناعي” في إطار كوميدي اجتماعي، حول “شرق” و”فاروق” اللذان يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما، ويُضطران إلى اللجوء لخبير في العلاقات العاطفية، فيجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.