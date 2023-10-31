ماجدة زكي: فيلم “سكر” تجربة مختلفة.. وسعيدة بنجاحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة ماجدة زكي بنجاح فيلم “سكر” وتحقيقه إيرادات فاقت التوقعات مع بدء عرضه في الدول الخليجية، وقالت إنها متحمسة لتكرار التجربة.

وأضافت زكي في بيان صحفي، أن سبب موافقتها على تقديم فيلم “سكر”، هو أن الفيلم تجربة جديدة ومختلفة في الشكل والمضمون، حتى في شكل الكوميديا التي يقدمها.

ولفتت إلى أن الرسالة التي هدفت إليها من وراء هذا الفيلم هو ما استشعرته من الجمهور الخليجي، عند عرضه بالسينمات هناك، وهي العودة إلى اللغة العربية الفصحى في شكل كوميدي موسيقي راقٍ، وهو ما جعلها تقع في غرام شخصية “رتيبة”، منذ قراءتها على الورق.

ووجدت “زكي” شخصية “رتيبة” تركيبة غريبة ومثيرة في الشخصية، فهي السيدة الشريرة التي تخيف الأطفال، لكن في قلبها بعض الطيبة، وهي المرأة الطماعة لكن تتمتع ببعض الكرم، بالإضافة إلى أن الفيلم به غنى ورقص.

ووجهت زكي الشكر للمخرج تامر مهدي، قائلة: “سعيدة جداً بمغامرته ومجازفته باختياري، خاصة وأن الشخصية في الأساس شريرة، والجميع يراني السيدة الطيبة، فهذه كانت مغامرة من المخرج تحسب له، كما أنه موهوب للغاية، ويوجه الممثل بكل شطارة وهدوء”.

شارك الفنانة ماجدة زكي بطولة فيلم “سكر”، كل من محمد ثروت، حلا ترك، معتز هشام، ريهام الشنواني، وعدد من الأطفال، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتبة الأمريكية جين ويبستر، سيناريو وحوار الكويتية هبة حمادة مشاري، وإخراج تامر مهدي.

رواية صاحب الظل الطويل صدرت عام 1912 للكاتبة الأمريكية جين ويبستر، وتدور أحداث الرواية حول فتاة يتيمة نشأت في ملجأ، وتكتب رسائل إلى والدها الذي لم يلتقِ بها، وتتوالى الأحداث.