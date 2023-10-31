محمد رمضان يمثل العرب في الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن مشاركة النجم محمد رمضان في أداء الأغنية الخاصة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي تحمل اسم “أكوابا”، ليصبح الفنان المصري والعربي الوحيد المشارك في الأغنية الرسمية لأهم حدث كروي تشهده القارة السمراء.

وأكد الاتحاد الأفريقي أن الفنان محمد رمضان سيُشارك في غناء الأغنية الخاصة لبطولة كأس الأمم بعنوان “أكوابا”، مع كل من المغنية النيجيرية ييمي ألادي، وفرقة “ماجيك سيستم” الإيفوارية.

وكان محمد رمضان قد شارك في حفل قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023- 2024، وقدم أغنية جديدة خلال الحفل، على أن تبدأ البطولة النهائية في 13 يناير 2024 والمباراة النهائية في 11 فبراير 2024.