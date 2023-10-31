أحداث فيلم “ولاد رزق” تنطلق من موسم الرياض.. ونجوم الافتتاح ضيوف الشرف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف صناع الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” سر تصوير المشاهد الأولى من الفيلم بالتزامن مع حفل إطلاق النسخة الرابعة من موسم الرياض، مؤكدين أن مراسم الافتتاح وبعض الفعاليات التي أقيمت، وبخاصة نزال “أشرس رجل على وجه الأرض” بين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو، تمثل حدثاً محورياً في قصة الجزء الثالث الذي يحمل اسم “القاضية”، ومن المتوقع أن يكون بعض نجوم الافتتاح ضيوف شرف في الفيلم الذي يتم تصويره في الرياض برعاية هيئة الترفيه السعودية.

وأضاف صناع الفيلم أن الحبكة الدرامية للجزء الثالث تعتمد بشكل كامل على فعاليات حفل افتتاح موسم الرياض، لأنه بداية أحداث مهمة “ولاد رزق” وخروجهم للعالمية، بعد استغراق الأجزاء السابقة في معارك محلية، ولهذا كان من المهم تواجد النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم، لتصوير مشاهدهم وسط أجواء حقيقية لا يمكن تعويضها.

وحول غياب أحمد الفيشاوي، أوضحت الشركة المنتجة أن الفيشاوي ملتزم بتصوير فيلم آخر في القاهرة، ولكنه سينضم لاحقاً لأبطال “ولا رزق”، وله دور محوري في الأحداث.

وسبق أن كشف السيناريست صلاح الجهيني، عن أول صورة من كواليس اليوم الأول لتصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام “أولاد رزق” في مدينة الرياض، وضمت كل نجوم العمل أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم مع المخرج طارق العريان، وغاب من أبطال الفيلم الفنان أحمد الفيشاوي المتواجد حالياً في القاهرة لتصوير مشاهد فيلم “السيستم” مع النجمة نسرين طافش.

وكشف السينارست صلاح الجهيني مؤلف «أولاد رزق» عن الاسم المميز للجزء الثالث وهو “الضربة القاضية “، ونشر أول صورة تجمع أبطال العمل منهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم والمخرج طارق العريان وعلق عليها قائلاً: «أول أيام تصوير فيلم ولاد رزق ٣ القاضية بمدينة الرياض».