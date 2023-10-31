هذا موعد عرض فيلم كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات الجديد

ميرنا وليد - بيروت - يُعرض فيلم " النداء الأخير الى إسطنبول" في 24 تشرين الثاني المقبل، على إحدى المنصات، وهو من بطولة النجمين التركيين بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ، تدور احداثه عن شخصين يتلقيا صدفة في نيويورك، فيمضيان أوقاتا لا تنسى.



وبعد النجاح الباهر الذي حققاه في المسلسل الشهير "العشق الممنوع"، تلتقي بيرين سات مجدداً مع كيفانش تاتليتوغ في هذا العمل، وقد ظهر الثنائي في فيديو من أحد المطارات أثناء قيامهما بتسلم حقائبهما، وهما يتبادلان نظرات تكشف عن قصة الحب التي ستجمعهما فيه.

الفيلم من كتابة نوران إيفرين إيت، وإخراج جونينك أويانك.