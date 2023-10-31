ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح صورة لصف مدرسي مدمر على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت عليها بكلام مؤثر بالقول: "إنتهى العام الدراسي في فلسطين فأغلب الأطفال قد نالوا الشهادة".
ولاقى منشورها تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين ايضا عبّروا عن حزنهم بما يحصل في غزة.
الجدير ذكره انه عرض لـ ساشا دحدوح في موسم رمضان الماضي مسسل "النار بالنار" الى جانب عدد كبير من الممثلين نذكر عابد فهد، زينة مكي، كاريس بشار، طارق تميم، جورج خباز وطوني عيسى.
كانت هذه تفاصيل خبر ساشا دحدوح بكلام يدمي القلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.