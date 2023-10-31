ساشا دحدوح بكلام يدمي القلوب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح صورة لصف مدرسي مدمر على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت عليها بكلام مؤثر بالقول: "إنتهى العام الدراسي في فلسطين فأغلب الأطفال قد نالوا الشهادة".



ولاقى منشورها تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين ايضا عبّروا عن حزنهم بما يحصل في غزة.

الجدير ذكره انه عرض لـ ساشا دحدوح في موسم رمضان الماضي مسسل "النار بالنار" الى جانب عدد كبير من الممثلين نذكر عابد فهد، زينة مكي، كاريس بشار، طارق تميم، جورج خباز وطوني عيسى.