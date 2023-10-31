الملكة رانيا ترفع الصوت عالياً إزاء ما يحصل في غزة...وهذا ما قالته عن الأمهات الفلسطينيات

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الملكة رانيا العبد الله خلال مقابلة مع الإعلامية كريستيان أمانبور على شاشة الـ CNN عن إستيائها من الصمت الغربي المدوي في ظل ما تتعرض له غزة وشعبها جراء القصف الإسرائيلي منذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وأدانت بشدة إستهداف المدنيين لا سيما النساء والأطفال كما أكدت أن الصراع لم يبدأ أبداً في السابع من تشرين الأول/ أوكتوبر بل بدأ منذ 75 عاماً.

وتميزت الملكة رانيا بمواقفها الداعمة للدفاع عن العنف ضد الأطفال كما عُرف عنها مناصرتها للقضية الفلسطينية. ودعت الزعماء الغربيين الى التوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار. كما أشارت الملكة الى أن الأمهات الفلسطينيات يعمدن الى كتابة أسماء أطفالهن على أياديهن لإحتمال عدم التعرف عليهم بعد القصف.