والدة نادين الراسي تتعرض لأزمة قلبية.. وضرب ومشاكل بين أفراد العائلة في المستشفى أمام الجميع!

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت والدة الفنانة اللبنانية نادين الراسي والفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، إلهام الراسي بجلطات متتالية بالرأس، نقلت على إثرها إلى المستشفى، وأدت إلى إصابتها بشلل نصفي على الجهة اليسرى، لكنها الآن تشعر بتحسن وعادت للوعي، وتحتاج لجلسات فيزيائية مكثفة على مدى ٤ أشهر.



وفي آخر الأخبار، وقع خلاف كبير بين أفراد العائلة داخل المستشفى، وصل إلى حد وقوع إشتباك باليد بين سيباستيان ونادين الراسي.

بدأ الاشتباك بشجار وصراخ، تلاه تضارب عنيف وعنف شديد، مما أسفر عن إصابة نادين الراسي بجروح بالغة، حيث تم نقلها فورًا إلى قسم الطوارئ للعلاج. وتوجهت فرقة من قوى الأمن إلى المستشفى للتحقيق في ملابسات الاشكال والحادثة.