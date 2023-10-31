سيلينا غوميز تكشف عن موفقها من الحرب في غزة برسالة مطولة.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة العالمية سيلينا غوميز عن موقفها من الحرب القائمة في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستبتعد قليلاً عن مواقع التواصل الإجتماعي لفترة بسبب حزنها الكبير.
وكتبت بطلة مسلسلس "Only Murders In the Building"، عبر حسابها الخاص كاشفة عن الشعور المرعب الذي ينتابها عند رؤيتها مشاهد من الحرب، وأكملت: "لقد أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن قلبي ينكسر لرؤية كل الرعب والكراهية والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم. إن تعرض الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة هو أمر مروع. نحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، وخاصة الأطفال ووقف العنف إلى الأبد. لا أستطيع استيعاب تعرض الأبرياء للأذى، وهذا ما يجعلني أشعر بالغثيان، أتمنى تغيير العالم، لكن المنشور لن يفعل.
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