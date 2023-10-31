خطيبة ماثيو بيري السابقة تثير الجدل بحديثها عنه

أثارت الممثلة مولي هورويتز الجدل بمنشورها على إنستغرام الذي تحدثت فيه عن خطيبها السابق الممثل ماثيو بيري، الذي توفي يوم السبت الماضي عن 54 عامًا.

وقالت مولي في منشورها: “كان ماثيو يحب أن يتحدث الجميع عن موهبته، وقد كان موهوبًا حقًا”.

وأضافت: “من الواضح أنني عرفت هذا الرجل بطريقة مختلفة تمامًا؛ فبينما أحببته بشكل أعمق من أن أفهمه، إلا أنه كان معقدًا، وتسبب لي بألم لم أختبره من قبل”.

وتابعت: “لم يؤثر أحد بحياتي كماثيو بيري، وأنا ممتنة لذلك، ولكل ما تعلمته من علاقتنا معًا”.

وأنهت رسالتها قائلة: “سأكون مقصرة في حال لم أذكر جمعية آل أنون، وهي جمعية داعمة للأشخاص الذين يعانون من إدمان الكحول أو المخدرات. ماثيو، أشعر بالراحة لأنك بسلام الآن”.

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