خطيبة ماثيو بيري السابقة تثير الجدل بحديثها عنه

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أثارت الممثلة مولي هورويتز الجدل بمنشورها على إنستغرام الذي تحدثت فيه عن خطيبها السابق الممثل ماثيو بيري، الذي توفي يوم السبت الماضي عن 54 عامًا.
وقالت مولي في منشورها: “كان ماثيو يحب أن يتحدث الجميع عن موهبته، وقد كان موهوبًا حقًا”.
وأضافت: “من الواضح أنني عرفت هذا الرجل بطريقة مختلفة تمامًا؛ فبينما أحببته بشكل أعمق من أن أفهمه، إلا أنه كان معقدًا، وتسبب لي بألم لم أختبره من قبل”.
وتابعت: “لم يؤثر أحد بحياتي كماثيو بيري، وأنا ممتنة لذلك، ولكل ما تعلمته من علاقتنا معًا”.
وأنهت رسالتها قائلة: “سأكون مقصرة في حال لم أذكر جمعية آل أنون، وهي جمعية داعمة للأشخاص الذين يعانون من إدمان الكحول أو المخدرات. ماثيو، أشعر بالراحة لأنك بسلام الآن”.
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