شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين.. شارك فى مسلسل "الكتيبة 101" وجسد شخصية الشهيد خالد دبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم آسر ياسين على المشاركة في وفد الفنانين المصاحب لرئيس مجلس الوزراء ورئيس اتحاد قبائل شمال سيناء، الذى يتواجد حالياً في مدينة العريش وتحديداً بمقر "الكتبة 101"، من أجل وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها في محافظة شمال سيناء، مع عقد لقاء مشايخ وعواقل سيناء.

وتأتى مشاركة آسر ياسين في الوفد بعدما قدم بطولة مسلسل "الكتيبة 101" في شهر رمضان الماضى، وقدم آسر ياسين دور "الرائد الشهيد خالد محمد دبور الذي كان قائداً لمجموعة كمائن بكرم القواديس في سيناء، حيث حصل الشهيد خالد دبور على فرقتي الصاعقة والمظلات، والتحق بالقوات المسلحة بسلاح المشاة فور تخرجة، خدم في في عدة مواقع عسكرية ومنها العمل بالقوات الجوية ، كما قام بالتدريس بمعهد المشاة.

تصدى الشهيد خالد دبور في يوم 23 أبريل عام 2016 لمجموعة من العناصر التكفيرية التي قامت بمهاجمة الكمائن التي كان قائدا لها، وبعد تصفية العناصر التكفيرية، قام بجولة لتمشيط المنطقة بحثا عن أي من العناصر الهاربة، لتنفجر عبوة ناسفة وينال الشهادة، ومٌنح الشهيد خالد دبور رتبة المقدم عقب استشهادة، كما ودعته المحلة الكبرى – مسقط رأسه - في جنازة عسكرية كبيرة، وتم إطلاق اسمه على مدرسة ثانوية بالمحلة.

وألقى المسلسل الضوء على "الكتيبة 101" التي محط أنظار الجميع لأهميتها الاستراتيجية كمقر لقيادة القوات المنتشرة في العريش والشيخ زويد ورفح، ولذلك هى على تواصل دائم مع غرفة عمليات القوات المسلحة الرئيسية وتنال اهتمام القيادة العامة بالزيارات، إذ يقوم أفرادها بدور مهم في حماية وتأمين المواطنين، وتتصدى بكل حسم للخارجين على القانون، مع الحرص الكامل على عدم إصابة الأبرياء بأى أذى.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.