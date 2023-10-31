شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة الحلقة 14.. رامى الطمبارى يشك فى فدوى عابد بسبب كاميرا مراد مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it الحلقة 14 من مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع الذى يعرض على قناة dmc، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وشهدت الحلقة أحداثاً متغيرة حيث بدأ الشك يدب في قلب ضابط التحقيقات حسين – رامى الطبمارى في فدوى عابد التي كانت تعمل في عيادة عصام الصياد – مراد مكرم، وذهب إليها في منزلها ليستجوبها ولكنها أنكرت كل الإتهامات وطلب منها أن تبلغه بأى ملعومات جددية في القضية .

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.