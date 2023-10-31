شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة.. جسد بطولات الشهيد البطل أحمد منسى فى سيناء بـ "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترن اسم النجم أمير كرارة باسم الشهيد البطل أحمد منسى لفترة طويلة بعد تقديم شخصيته فى مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020، وحقق العمل نجاحاً منقطع النظير وتفاعل مع أحداثه الملايين من مصر والشرق الأوسط، لاسيما وأنه سلط الضوء على بطولات المنسى ومجهوداته الكبيرة فى الدفاع عن الوطن فى سيناء ضد الإرهابيين مع التطرق لجهود الجيش المصرى فى التصدى للإرهاب.

أمير كرارة حرص على التواجد مع وفد الفنانين المصاحب لرئيس مجلس الوزراء ورئيس اتحاد قبائل شمال سيناء، الذى زار صباح اليوم الثلاثاء، مدينة العريش وعقد مؤتمراً صحفياً بمقر "الكتبة 101"، من أجل وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها في محافظة شمال سيناء، مع عقد لقاء مع مشايخ وعواقل سيناء.

ويعد أمير كرارة من النجوم الذى اكتسبوا شعبية كبيرة بالنسبة لأهالى سيناء بعدما جسد شخصية الشهيد البطل أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى يعشقة أهل سيناء، واستشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ويأتى اليوم لزيارتهم للتأكيد على أهمية المدينة وموقعها بالنسبة لمصر وتوجيه التحية لهم.

إن هجوم البرث أو هجوم رفح لـ عام 2017 هو هجوم إرهابي وقع في 7 يوليو 2017، وتم تنفيذه من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش على بعض نقاط التمركز العسكري المصري جنوب مدينة رفح، والذى أدى إلى مقتل وإصابة 26 فرد من أفراد القوات المسلحة المصرية، وكان على رأسهم الضابط أحمد منسي، كما تم قتل أكثر من 40 فردا من عناصر داعش مصرعهم وتم تدمير 6 سيارات تابعة لهم.

ويعد الجزء الأول من مسلسل الاختيار هو من أهم المسلسلات التي وثقت فترة من أصعب الفترات التي مرت بها مصر، حيث واجهت سيناء الإرهاب على مدار سنوات، حيث تمكن الجيش من التصدي له والقضاء عليه.



أمير كرارة واحمد المنسى



الاختيار