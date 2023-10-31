بسبب هوسه بها، شاتاي أولوسوي يختار ممثلة شبيهة بحبيبته السابقة سيريناي ساريكايا

تفاصيل جديدة تمّ الكشف عنها بشأن مسلسل “الغدار” (القاسي) بطولة الممثل التركي، شاتاي أولوسوي، الذي سيحصل على ٢ مليون ليرة تركية مقابل كل حلقة من العمل الذي سيعرض على قناة فوكس التركية.

وفي الأخبار الاضافية، فقد وقع اختيار شركة الانتاج القمر على الممثلة سمية أيدوغان لتكون شريكة شاتاي أولوسوي في مسلسل “الغدار”. ولكن اللافت التقارير التي تحدّثت عن أن شاتاي هو من اختار “أيدوغان” لتلعب دور البطولة الى جانبه بسبب الشبّه الكبير لسمية أيدوغان بحبيبته السابقة الممثلة سيريناي ساريكايا وهوسه بها.

تدور أحداث مسلسل “الغدار” حول الثنائي ليفانت وآيدان وهما مرتبطان بعلاقة حب قوية جدًا. ليفانت سيترك حب حياته وعائلته ليلتحق بالخدمة العسكرية. في غيابه آيدان ستشارك في مسابقة للجمال. ليفانت سيجد نفسه في الجيش وسط أحداث لم يتوقعها أبدًا فيصبح رجلاً قاسيًا ويعود إلى دياره كقاتل مأجور.

نذكر أن شاتاي أولوسوي يعيش نشاطًا فنيًا مميزًا حيث سيعرض له مسلسل “كبرى” حصريًا على منصة نتفلكس، وهو من اخراج الاخوين تيلان وبتوقيع الكاتب الشهير افشين كوم مؤلّف الرواية الشهيرة “الرأس الساخن”.

وفي جدول شاتاي اولوسوي سلسلة من الأعمال الفنيّة القادمة لمنصة نتفلكس وهي: مسلسل (الخياط – الموسم الثالث)، فيلم (الرجل المهذب في ديسمبر). مسلسل (كبرى – لموسمين ٢٠٢٤)، بالاضافة الى فيلم لم تتضح تفاصيله حتى اللحظة قادم في عام ٢٠٢٤ على المنصة العالمية.