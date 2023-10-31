“السحر الأسود” يجمع سحر حسين وشقيقتها هدى في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة سحر حسين عن بوستر مسرحية “السحر الأسود”، وظهرت عليه إلى جانب شقيقتها الفنانة هدى حسين والفنان والمخرج والمؤلف عبد العزيز المسلم، وعلّقت عليه قائلةً: “قريباً في الرياض”.

كما نشرت قبل أيام البوستر نفسه، وعلّقت قائلةً: “لقاؤنا معكم في موسم الرياض”.

ومسرحية “السحر الأسود” هي عرض رعب كوميدي بمعايير عالمية، من تأليف وإخراج عبدالعزيز المسلم، ويشارك فيها نخبة كبيرة من الفنانين من الكويت والخليج، وتنزانيا، ومن بريطانيا وهولندا.

وتستند المسرحية على قصة من الواقع وأحداثها مخيفة، وتدور حول بشاعة السحر الأسود، الذي يُعد من أخطر أنواع السحر، وتناقش ظاهرة انتشار السحر في المجتمع، وخطر المشعوذين، وتقدم قصة حبٍّ بين شاب ثري وفتاة، وبمجرد زواجهما، يتعرضان لأحداثٍ صادمةٍ ومخيفةٍ، ليس لها تفسيرٌ، من بطولة نخبة من النجوم منهم سحر حسين، وهدى حسين، ومرام البلوشي، وحمد العماني، وعبدالله المسلم.

سحر حسين

ممثلة قطرية بدأت التمثيل في عام 1976، وذلك من خلال المشاركة في عدد من السهرات التلفزيونية في سن صغيرة، وفي عام 1980 شاركت بمسلسل العتاوية مع الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، واشتهرت بدورها فيه، درست في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، وهي من عائلة فنية حيث إن شقيقها عبد الكريم كاتب مسرحي، ولها أربع شقيقات هن: الممثلة سعاد والكاتبة إبتسام والمخرجة نجاة والممثلة هدى حسين.

توقفت عن التمثيل بعام 2001، وقد قررت العودة إلى المجال الفني بعمل مسرحي بعام ،2011 وعادت إلى الكويت في مسرحية البنات والطنطل، ومسلسل لن أطلب الطلاق، قدمت العديد من الأعمال منها مسلسل إلى أبي وأمي مع التحية وأبلة منيرة وأيام العمر والمحتالة ومنطقة محرمة وست الحسن وعودة خالتي.

وآخر أعمالها التي عرضت هي مسلسل “ملح وسمرة”، وكانت قصتها تدور حول “هند” الممرضة، التي كانت تعيش حياة سعيدة وهادئة على الصعيدين المهني والعائلي، لكن تنقلب الأمور عندما تطرق المحامية “إخلاص” بابها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ علي العلي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ حمد الرومي، ومن بطولة هدى حسين، جمال الردهان، سحر حسين، فاطمة الصفي، عبدالله الطراروة، عبدالله البلوشي، بالإضافة إلى آخرين.