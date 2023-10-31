باسم سمرة يتجاوز خلافاته مع أحمد السقا وينضم إلى مسلسل “العتاولة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الفنان المصري باسم سمرة أخيراً على المشاركة في مسلسل “العتاولة” الذي يخوض به الفنان أحمد السقا سباق الدراما الرمضاني المقبل، وذلك رغم الخلافات التي حدثت بين السقا وسمرة عقب تصريحات الأخير في أحد لقاءاته التلفزيونية بأن السقا كان وراء حذف مشاهد من دوره في فيلم “الجزيرة”.

ويأتي انضمام سمرة الى المسلسل بعد أيام من تعاقد الفنان طارق لطفي على العمل ليشهد المسلسل مباراة تمثيلية كبيرة بين النجوم الثلاثة ويضع المسلسل على خريطة الأقوى في السباق الرمضاني.

ويعكف أحمد السقا ونجوم العمل حالياً على التحضير للبدء بتصوير المسلسل ليكون جاهزاً للعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

يُذكر أن “العتاولة” يشكل التعاون الثاني بين أحمد السقا وطارق لطفي، بعد مرور أكثر من 25 عاماً على تعاونهما الأول في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، والذي عُرض عام 1998. كما يُعدّ المسلسل التعاون الثاني أيضاً بين أحمد السقا وباسم سمرة.

وتدور أحداث «العتاولة» في إطار شعبي اجتماعي، وتشارك في بطولته الفنانة مي كساب، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.