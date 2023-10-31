محمد رمضان يعتذر من الجمهور ويطلب منهم هذا الأمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عرض الفنان محمد رمضان عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” منشوراً قدّم فيه اعتذاراً لجمهوره، بسبب أغنيته الجديدة “عيد ميلادي”، والتي تم طرحها مساء أمس (الاثنين)، حيث أكد أنه طلب من شركة الإنتاج تأجيل إصدار الأغنية، بسبب الوضع الراهن في غزة، ولكن الشركة رفضت طلبه، ولذلك طلب رمضان من متابعيه عدم سماعها.

وكتب رمضان في منشوره: “أغنية النهاردة عيد ميلادي، مع المغني سكيلز، طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجب، ولازم أنزّلها النهاردة الساعة 5 على قناتي، لأن ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لينا”.

يُذكر أن محمد رمضان كان قد أعلن أنه سوف يقدّم شخصية “أبو عبيدة” في مسلسله المقبل، وذلك رداً على إسرائيل، بعد مطالبتهم الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله وأغانيه، عقب الفيديو الذي نشره عبر حسابه في “فيسبوك” وحضّ فيه العرب على الاتحاد والدفاع عن أشقائنا في غزة، قائلاً: “القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لأني عملت فيديو بيحث العرب على الاتحاد، والدفاع عن أخوتنا ونسائنا، ودمنا في غزة وبتقول لهم ما تشوفوش مسلسلاته وأغانيه تاني”. وأضاف: “”أبو عبيدة” راجل بيدافع عن إخواته في فلسطين، وبقول لهم إن ده أقل واجب تجاه إخواته، والواجب التاني اللي هعمله علشانكم أنتم يا إسرائيل إني هقدّم شخصية “أبو عبيدة” في مسلسلي المقبل”.