مفاجأة.. مصطفى شعبان يعيد تقديم هذا الدور لـ أحمد زكي في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الفنان مصطفى شعبان على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “المعلم” يخوض به سباق الموسم الرمضاني المقبل 2024، وهو مسلسل مقتبس من فيلم “شادر السمك” لأحمد زكي ونبيلة عبيد، والذي عُرض عام 1986.

ويعاود شعبان في المسلسل تقديم الدور الذي لعبه الفنان الراحل أحمد زكي، لكنه لم يستقر حتى الآن على الفنانة التي ستؤدي دور الفنانة نبيلة عبيد.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية شاب صعيدي يأتي إلى القاهرة بحثاً عن الرزق ليعمل في شادر السمك ويصبح بين ليلة وضحاها المتحكم في السوق، ما يسبّب له متاعب كثيرة مع التجار الذين يتفقون على التخلص منه.

يُذكر أن مصطفى شعبان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “بابا المجال” مع الفنانين: سوسن بدر، ورياض الخولي، وباسم سمرة، ونسرين أمين، وجومانا مراد…، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداث المسلسل حول ميكانيكي يدعى “زين” يعيش حياة مستقرة مع والدته وخطيبته وإخوته وتخفي والدته حقيقة أن والده لا يزال على قيد الحياة، ولكن هذا السر يقلب حياته رأساً على عقب.