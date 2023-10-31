فن ومشاهير

سيلينا غوميز عن صمتها تجاه فلسطين: “أتمنى لو كان باستطاعتي أن أغيّر العالم”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور أكثر من أسبوعين على الأحداث الجارية في فلسطين، علّقت الفنانة سيلينا غوميز للمرّة الأولى على الموضوع، كاشفة سبب صمتها طوال هذه الفترة.

وفي رسالة شاركتها غوميز في خاصّية “ستوري” عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، شرحت غوميز أنّها لا تظن أنّ منشورها سيُحدث فرقاً، وهذا هو السبب وراء صمتها طوال هذه الفترة.

 وجاء في الرسالة: “لقد أخذت في الفترة الماضية استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، لأنّ قلبي يتحطّم كلما رأيت هذا الكمّ من الرعب والكراهية والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم”.

وأردفت: “إنّ تعرّض الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة هو أمر مروع. نحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، بالأخص الأطفال، ووقف العنف نهائياً”.

وأضافت: “أنا آسفة إذا كلماتي غير كافية في نظر الجميع. لكنني لا أستطيع الوقوف فيما يتأذّى الأبرياء. وهذا ما يؤلمني. أتمنى لو كان باستطاعتي أن أغيّر العالم. لكن منشوراً لن يفعل ذلك”.

وشعر كثيرون بالاستياء إزاء تعليق غوميز أنّها “لا تستطيع تغيير العالم”،  في حين أنّها سبق وأن تحدثت في العلن دعماً لقضايا أخرى، مثل الصحة العقلية، والمساواة بين الجنسين، وحتى الحرب في أوكرانيا.

ولم يقتنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحجتها “أنّ صوتها غير فعّال” بخاصة أنّ النجمة يتابعها على وسائل التواصل الاجتماعي، حوالى 430 مليون متابع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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