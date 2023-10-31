كيم كارداشيان وإبنتها نورث تختاران هذه الشخصيتان للتنكر بهما في هالوين

ميرنا وليد - بيروت - إختارت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كاردايان وإبنتها نورث ويست، فيلم "clueless"، الشهير للتنكر كشخصياته في عيد هالوين.

وظهرت كيم كارداشيان كـ "شير" التي تقدم دورها الممثلة أليسيا سيلفرستون، ونورث كـ "ديون" التي تؤدي دورها الممثلة ستايسي داش، وتمكنتا من إستنساخ إطلالتهما بأفضل طريقة.

وقد أحدثت كيم كارداشيان حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب ظهور علم فلسطين في التعليقات لديها أثناء ظهوره ببث مباشر.

وفي التفاصيل، أطلت كيم كارداشيان ببث مباشر على الجمهور برفقة إبنتها نورث، وبدأ بعض المعلقين بترك علم فلسطين في التعليقات، أما اللافت في الأمر فهو سؤال إبنتها عن هوية هذا العلم، لترد عليها قائلة إنه علم البرازيل، قائلة: "هذا علم البرازيل. أرسلوه لأننا كنّا نتحدث عن أمور تتعلق بكرة القدم"، ولم يعلم الجمهور ما إذا كانت تقصد أن تخفي هوية العلم عن إبنتها أم أنها لم تعرف الفرق بينهما.

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