ميرنا وليد - بيروت - قامت النجمة الفلسطينية التشيلية إليانا بتأجيل جولتها الفنية الأولى في أميركا الشماليّة، نظراً لظروف الحرب القائمة في قطاع غزة.

وكتبت إليانا على صفحتها الخاصة: "قلبي يؤلمني على كلّ ما يحدث في وطني الأمّ. غزّة أنا أصلّي من أجلك وأتمنّى السلام بين شعبي".

وقد أثارت إليانا ضجة واسعة وأصبحت حديث الجمهور بعد أخر حفل لها في مهرجان كوتشيلا "Coachella"الذي يقام سنويًا في إنديو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية.

وأصبحت إليانا أول فنانة عربية تقدم عروضها في هذا الحفل، حيث رفعت إليانا البالغة من العمر 21 عاماً الكوفية الفلسطينية وسط صيحات وتفاعل الجمهور خلال عرضها، وقدمت أغاني وموسيقى عربية، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور.

كانت هذه تفاصيل خبر تضامناً مع أهالي غزة.. إليانا تؤجل جولتها الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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