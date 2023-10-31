سعر مرتفع لـ إطلالة نانسي عجرم الكاجوال في افتتاح موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - اختارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إطلالة كاجوال لليلة افتتاح موسم الرياض 2024، من خلال مباراة النزال بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.

الاطلالة من دار أزياء Maison Margiela، الجاكيت خريفي ويصل سعره إلى 1639 يورو، أي ما يعادل 54 ألف جنيه ونسقته مع بنطلون بـCutouts يصل سعره إلى 525 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.

هذا وكانت نانسي قد التقت بالعديد من النجوم خلال تواجدها في الليلة الافتتاحية وتصدرت الترند بقلائها بلاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وحبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز.

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