بنحبك يا فلسطين.. رسالة دعم من أطفال ملتقى أهل مصر للمحافظات الحدودية من بورسعيد

ياسر رشاد - القاهرة - من أمام مبنى محافظة بورسعيد وفى أحد أهم شوارعها بورسعيد 23 يوليو حيث يتوسط النصب التذكاري حديقة ميدان الشهداء، ارسل اطفال ملتقى أهل مصر للمحافظات الحدودية ، رسالة دعم لفلسطين.

أهل مصر.. أسرار العبور وبطولات أكتوبر في لقاء مع أطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد أهل مصر.. الورش الفنية والحرفية والإبداعية تواصل عملها بقصر ثقافة بورسعيد





جاء ذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الـ27 بمشروع "أهل مصر" ببورسعيد، والمقام لأطفال المحافظات الحدودية، برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 3 نوڤمبر المقبل.

رسالة إلى فلسطين

من ناحيتها، اْرسلت لاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية، رسالة دعم لفلسطين، وذلك وسط ترديد أطفال اهل مصر مجموعة من الاغانى الوطنية التى تدعم فلسطين، منها "انا دمى فلسطيني ، وشمال يمين بنحبك يا فلسطين، وسط حضور 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للنصب التذكاري للشهداء بمحافظة بور سعيد.

وبعث الاطفال رسالة تحمل كل معانى الدعم قاىٔلين: من أطفال أهل مصر الى فلسطين "بنحبك يا فلسطين، فلسطين عربية.



كما ردد الاطفال أغنية " قالوا ايه علينا دولا وقالوا ايه" وسط فرحة وسعادة وبهجة.

جاء ذلك في حضور المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر والمشرف العام، ومشرفي الأطفال وعدد من مدربي الورش.

والتقط الجميع الصور التذكارية وسط حمامات السلام التى ملأت المكان.



مشروع " أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، وتضم لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي. ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.