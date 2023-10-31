شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالعزيز: "سيناء لها طعم خاص.. وفخورين بوجودنا وسط أهلها" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته البالغة بزيارة سيناء، مؤكدا أن أرض الفيروز لها طابع وطعم خاص لدى جموع المصريين.
وقال "عبد العزيز" فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "سعداء جدا بالتواجد هنا فى سيناء وفخورين أننا وسط أهل سيناء .. وسيناء بالذات عند المصريين لها طابع وطعم خاص.. وهى أرض طاهرة وحروبنا كلها هنا و95 % من شهدائنا هنا.
وأضاف: "فخورين بدعوتنا وبشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على القرار العظيم اللى متعملش من سنين ..وفخورين إن إحنا هنا ودايمًا سيناء مصرية".
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