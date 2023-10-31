شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان خالد عبد السلام يلقي قصيدة لنزار قبانى عن عميد الأدب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان خالد عبد السلام نائب مدير المسرح القومي في ندوة ثقافية فنية بمناسبة مرور خمسين عاماً على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وألقي عبد السلام قصيدة بعنوان "حوار ثوري مع طه حسين " للشاعر الكبير نزار قباني ببراعة في الأداء وتميز في الإلقاء نال إعجاب الحضور، وكان قد ألقي نزار قباني تلك القصيدة فى رثاء طه حسين فى إحدى قاعات جامعة الدول العربية فى القاهرة سنة 1973، وتقول كلماتها :

ضوء عينيك أم هما نجمتان؟....... كلهم لايرى .. وأنت تراني..

لست ادري من أين أبدا بوحي.. .......شجر الدمع شاخ في أجفاني

كتب العشق يا حبيبي علينا .......فهو أبكاك..مثل ما أبكاني

عمر جرحي مليون عام وعام .......هل ترى الجرح من خلال الدخان؟

نقش الحب في دفاتر قلبي............ كل أسمائه ....وما سماني ...

قال :لابد أن تموت شهيدا .......مثل كل العشاق قلت :عساني

وطويت الدجى أسائل نفسي....... أبسيف ....أم وردة قد رماني..؟

كيف يأتي الهوى...ومن أين يأتي..؟ .......يعرف الحب دائما عنواني

صدق الموعد الجميل أخيرا....... ياحبيبي وياحبيب البيان..

ماعلينا اذا جلسنا بركن .......وفتحنا حقائب الاحزان

وقرأنا ابا العلاء قليلا .......وقرأنا "رسالة الغفران"

أنا في حضرة العصور جميعا....... فزمان الاديب.. كل الزمان..

ضوء عينيك أم حوار المرايا .......أم هما طائران يحترقان...؟

هل عيون الأديب نهر لهيب......... أم عيون الاديب نهر أغاني...؟

إلي آخر القصيدة ، وحضر الندوة وشارك فيها أيضا : د. أسامة أبو طالب، ود. حاتم حافظ ود.شوكت المصري والكاتب الصحفي سيد محمود ، وبحضور الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي .



جانب من الاحتفال بمرور 50 سنة علي رحيل طه حسين (1)



جانب من الاحتفال بمرور 50 سنة علي رحيل طه حسين (2)



جانب من الاحتفال بمرور 50 سنة علي رحيل طه حسين (3)



جانب من الاحتفال بمرور 50 سنة علي رحيل طه حسين (4)



جانب من الاحتفال بمرور 50 سنة علي رحيل طه حسين (5)



جانب من الاحتفال بمرور 50 سنة علي رحيل طه حسين (6)