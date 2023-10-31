شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يستعيد ذكريات "الاختيار" بتواجده على أرض سيناء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان للنجم كريم عبد العزيز، دوراً بارزاً في الدراما الوطنية بعدما قدم بطولة مسلسل "الاختيار" بجزئيه الثانى والثالث، إذ جسد شخصية ضابط الأمن الوطنى زكريا يونس الذى واجه الخلايا الإرهابية التي اختبأت وسط أهالى القاهرة وأحبط مخططاهم لتفجيرات العديد من المنشآت الحيوية، سلط الضوء على كشف جهاز الأمن الوطنى كشف نوايا الجماعة الإرهابية فى تخريب البلد، والتى منها إقامة حرب أهلية، وتهريب السلاح عبر الحدود المصرية.

كريم عبد العزيز استعاد ذكريات مسلسل "الاختيار 2" بزيارته مدينة العريش ضمن وفد الفنانين المصاحب لرئيس مجلس الوزراء ورئيس اتحاد قبائل شمال سيناء، الذى تواجد صباح اليوم وتحديداً بمقر "الكتبة 101"، من أجل وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها في محافظة شمال سيناء، مع عقد لقاء مشايخ وعواقل سيناء.

واستطاع كريم عبد العزيز في مسلسل "الاختيار" تجسيد شخصية ضابط الأمن الوطنى الذى تصدى للإرهاب وتحديداً في عام 2013 وما حدث في 30 يونيو، حيث قدم العمل واقع عاصرنا من خلال التشريح بماذا يحدث في سيناء، وماذا حدث في 30 يونيو، وذلك بتسليط الضوء على العديد من العمليات التي حدثت في هذه الفترة وأبرزها الحادث الإرهابي على مسجد الروضة بشمال سيناء، والذي راح ضحيته قرابة 312 غالبيتهم من المتصوفة أبناء الطريقة الجريرية، إثر الهجوم الإرهابى على المسجد.

وخلال أحداث العمل ومن خلال الحوار الذى دار بين الأبطال، جاءت العديد من العبارات التي قالها كريم عبد العزيز خلال شخصية الضابط زكريا يونس ومازلت عالقة في أزهان الجمهور منها :"مش هيسكتوا غير لما تقوم فى البلد حرب أهلية،" "عايزين الناس تمشى تقتل فى بعض فى الشوارع والسلاح يبقى مرمى فى كل حتة"، "برضو هنفضل إحنا العفاريت اللى بتخوف أى حد ناوى على شر"، "بيعملوا لينا ألف حساب فى النور قبل الضلمة"، وتعد هذه العبارات رسائل قوية للإرهابيين.

وأظهر مسلسل "الاختيار 2" حقائق لم تكن معروفة لدى الجميع، منها حقيقة معاناة أهالي سيناء وتصديهم للإرهاب، خصوصا أبناء الطرق الصوفية الذين تعرضوا لأكبر حادث إرهابي على مر التاريخ، منها اقتحام مسجد الروضة، كما أبرز العمل دور أبناء سيناء الشرفاء في محاربتهم للارهاببين خلال التعاون مع القوات الأمنية، وذلك جعل أهالى سيناء من متابعى مسلسل "الاختيار" بسبب صدق ما عرضه العمل.

مسلسل "الاختيار 2" تم عرضه في شهر رمضان 2021، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.





شارك عدد من الفنانين في وفد السياسين والاعلامين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب الذى يرافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ورئيس اتحاد قبائل شمال سيناء، الذى يتواجد حالياً في مدينة العريش، ومن أبرز هؤلاء الفنانين كريم عبد العزيز، أمير كرارة، ياسر جلال، احمد العوضى، آسر ياسين، عصام السقا.

وتشمل زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء، وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها في محافظة شمال سيناء، مع عقد لقاء مشايخ وعواقل سيناء.