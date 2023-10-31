شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن وفد رئيس الوزراء.. نجوم مسلسلى "الكتيبة 101" و"الاختيار" فى العريش (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من الفنانين فى وفد السياسيين والإعلاميين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب الذى يرافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ورئيس اتحاد قبائل شمال سيناء، الذى يتواجد حالياً في مدينة العريش، ومن أبرز هؤلاء الفنانين المشاركين هم نجوم مسلسلى "الكتيبة 101" و"الاختيار":

كريم عبد العزيز، أمير كرارة، ياسر جلال، أحمد العوضى، آسر ياسين، عصام السقا



