شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا.. جسد دور البطل "هرم" الذى استشهد على أرض سيناء فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الفنان عصام السقا مع وفد الفنانين المصاحب لرئيس مجلس الوزراء ورئيس اتحاد قبائل شمال سيناء، الذى زار صباح اليوم الثلاثاء، مدينة العريش وعقد مؤتمراً صحفياً بمقر "الكتبة 101"، من أجل وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها في محافظة شمال سيناء، مع عقد لقاء مع مشايخ وعواقل سيناء.

الحديث عن أهل سينا والعريش وأهمية المنطقة بالنسبة لمصر وحروبها الدائمة ضد الأرهابيين، ليس بجديد على عصام السقا، لما لا وأنه جسد شخصية الشهيد البطل محمد محمود محسن الشهير بـ"هرم" ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والذى تم عرضه في شهر رمضان 2020، حيث استشهد هرم على أرض سيناء الحبيبة وتحديداً في هجوم كمين البرث الشهير عام 2017.

الشهيد المجند محمد محمود محسن (هرم) الذى جسد عصام السقا شخصيته في مسلسل "الاختيار"، من مواليد قرية كفر النعيم، محافظة الدقهلية، وكان يبلغ من العمر 22 عاما، وقت الاستشهاد، وكانت خدمته العسكرية 3 سنوات، قضى منها عاما مع الشهيد رامي حسنين، وعاما مع الشهيد أحمد منسي، ثم نال الشهادة مع قائده الثاني بموقعة البرث.

ودائماً ما يتحدث عصام السقا عن حبه لشخصية هرم وتأثره بها وقت تجسيده لها في المسلسل حيث قال في تصريحات سابقة بعد عرض المسلسل أنه هرج من التجربة متأثر جداً بشخصية هرم وشعر بأنه قطعه منه وظل متأثر بها لفترة، مضيفاً أنه يتمنى خوض التجربة الوطنية مرة أخرى من أجل تخليد الأبطال الشهداء لاسيما وأن هذه الأعمال تعيش طوال السنوات.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



عصام السقا بشخصية هرم فى الاختيار