نقابة الممثلين في لبنان تقدّم واجب العزاء بـ بطرس فرح

ميرنا وليد - بيروت - قدّمت نقابة الممثلين في لبنان واجب العزاء بالممثل الراحل بطرس فرح، والمؤلفة من نقيبها نعمة بدوي وأعضاء الهيئة الادارية الأساتذة كلوفيس عطالله، أسامه شعبان، محمود ماجد، طوني عاد، الى جانب عدد كبير من الممثلين، نذكر منهم عصام الشناوي، عمر ميقاتي، طارق تميم، موريس موصلي، غسان عطية وجوزيف آصاف، وذلك في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك - ذوق مكايل.



يذكر أن الممثل الراحل بطرس فرح شارك الفنان زياد الرحباني بجميع أعماله تقريباً، من نزل السرور الى لولا فسحة الامل. وشارك الفنان ملحم بركات في مسرحية ومشيت بطريقي، وعمل مع الأخوين صباغ في مسرحية تشي غيفارا ٢٠٠٦ ومسرحية من ايام صلاح الدين ٢٠١١ ( بعلبك)، ومع الممثل والكاتب والمخرج جورج خباز بعدة أعمال في المسرح.