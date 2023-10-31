بسمة بوسل تتعرض لهجوم..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - هاجم عدد كبير من المتابعبن الفنانة المغربية بسمة بوسيل بعد دعوتها لمقاطعة المنتجات والماركات الغربية الواردة من بلاد تدعم إسرائيل.



وقالت بسمة في فيديو نشرته لمتابعيها أنها تلقت عدداً كبيراً من الرسائل التي انتقدتها فيها عدد من الفتيات اللواتي شاهدن دعواتها للمقاطعة. ولفتت إلى أنها لا تجبر أحد على تقليدها، ولكنها تنشر الفكرة التي تؤمن بها عبر حساباتها الخاصة. وقالت: "أنا لم أقل أن نلقي بالأشياء الغالية التي اشتريناها بالفعل، كل ما قلته هو أنه من الواجب أن نضعفهم لا أن نقوي اقتصادهم، يجب توفير بدائل عمّا اعتدنا شراءها".

وتابعت بسمة قائلة: "أنا هنا على حسابي الخاص أقول ما أؤمن به لا ما يريده الآخرون، أشارك أفكاري بحرية مع من يحبني ويؤمن بنفس تلك الأفكار، ولا أجبر أي شخص على تقليدي".

لاقى هذا الفيديو تفاعلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض لفكرتها، واعتبر البعض أنها تقترح فكرة قد تضر باقتصاد البلد التي تتبنى المقاطعة، فيما وافقها الكثير في الرأي، معلنين أنهم بدأوا بالفعل في تطبيق المقاطعة.

يذكر أن بسمة كانت قد نشرت مؤخراً كوفر لأغنية أعطونا الطفولة بصوتها، وذلك تضامناً مع أحداث غزة والحرب عليها، وتفاعل كبير من متابعيها على الأغنية وأبرزهم والد أبنائها وطليقها تامر حسني.