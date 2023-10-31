وفاة إعلامية مصرية بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - رحلت مقدمة البرامج المصرية سارة حسن اليوم، بعد صراع مع مرض سرطان المخ.

وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر، والعزاء غداً في مسجد المشير قاعة الصفا.

سارة أصيبت بالسرطان منذ 2021، وخضعت وقتها لعملية اسئصال للورم الخبيث، لكنه عاد إليها.

وكانت قد طلبت الإعلامية المصرية دنيا يحيى حديثاً الدعاء للإعلامية سارة حسن التي كانت ما زالت في غيبوبة منذ 3 أشهر، وكتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "الزميلة والصديقة المذيعة الجميلة سارة حسن النهارده يكون بقالها 3 شهور في غيبوبة تامة بعد إصابتها بسرطان المخ".

وتابعت: للأسف عجز الأطباء عن العلاج وسارة دلوقتي بين إيدين ربنا مش محتاجة غير الدعاء، سارة محتاجة دعوات كتير مننا، ادعوا لها كتير النهارده ( الدعاء يرد القدر) وعلى أمل إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب وتفوق سارة وتتعافى وترجع بصحتها مرة تانية اللهم آمين".

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