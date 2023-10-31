أول تعليق لـ نادين الراسي بعد أن ضربها شقيقها في المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - في أول تعليق للممثلة اللبنانية نادين الراسي بعد أن تعرضت للضرب من قبل شقيقها، نشرت على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وتحديداً عبر خاصية الحالة: "الله هو العدل وأنا راضية بحكمك يا الله، لكل محب شكرا على صلوتكم وأنا من الله ومنكم بخير، ومن منكم بلا خطيئة ليرجمه بأول حجر".



وكانت تعرضت والدة الممثلة اللبنانية نادين الراسي والفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، إلهام الراسي لجلطات متتالية بالرأس، نقلت على إثرها إلى المستشفى، وأدت إلى إصابتها بشلل نصفي من الجهة اليسرى، لكنها الآن تشعر بتحسن وعادت للوعي، وتحتاج لجلسات فيزيائية مكثفة على مدى ٤ أشهر.

وفي آخر الأخبار، وقع خلاف كبير بين أفراد العائلة داخل المستشفى، وصل إلى وقوع إشتباك بالأيادي بين سيباستيان ونادين الراسي.

بدأ الاشتباك بشجار وصراخ، تلاه تضارب عنيف وعنف شديد، ما أسفر عن إصابة نادين الراسي بجروح بالغة، وتم نقلها على الفور إلى قسم الطوارئ للعلاج.

وتوجهت فرقة من قوى الأمن إلى المستشفى، للتحقيق في ملابسات الحادثة.