موعد صلاة جنازة وعزاء مقدمة البرامج سارة حسن

ياسر رشاد - القاهرة - رحلت مقدمة البرامج سارة حسن عن عالمنا اليوم، وذلك بعد صراعها مع مرض سرطان المخ، التي عانت معه فترة طويلة.

مقدمة البرامج سارة حسن

موعد صلاة جنازة وعزاء سارة حسن

تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر، والعزاء غدا بمسجد المشير قاعة الصفا.

سارة حسن هي إعلامية مصرية شهيرة، عملت لقناة المحور، وعانت من مرض السرطان منذ 2021، وخضعت وقتها لعملية اسئصال لورم خبيث، لكن سرعان ما عاد بقوة وأثر على صحتها.

مقدمة البرامج سارة حسن

آخر ظهور لسارة حسن في 2022، وتحدثت خلاله عن عودتها لتلقي العلاج الكيماوي من جديد بجرعات كثيفة، وكتبت عبر حسابها الشخصي: "تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".