أسرة مسلسل "العودة" تنطلق للأقصر لتصوير المشاهد الخارجية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق المخرج أحمد حسن وأسرة التصوير والإخراج بمسلسل"العودة" بطولة الفنان شريف سلامة، إلى مدينة الأقصر لتصوير المشاهد الخارجية، من المقرر أن تسافر أسرة العمل من الغد والتصوير يستغرق 4 أيام هناك.

شريف سلامة

قام المخرج أحمد حسن بتصوير مشاهد عدة من المسلسل الذى يعتبر من أهم مسلسلات موسم الأوف سيزون، حيث صور في مناطق مدينة 6 أكتوبر وبعض الشقق ومناطق أخرى.

أحداث مسلسل العودة

تدور أحداث المسلسل إلي قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تضمن معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

مسلسل العودة

المسلسل من إنتاج شركة أروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام على الانتاج مصطفى العوضى، بطولة شريف سلامة، عصام السقا ، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى، تامر سعد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.