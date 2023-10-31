شكرا لقرائتكم خبر عن أهل وأصدقاء وأقارب المذيعة سارة حسن يرافقون جثمانها بمسجد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أهل وأقارب وأصدقاء المذيعة سارة حسن، على مرافقة جثمانها قبل صلاة الجنازة على جثمانها من مسجد السلام بمدينة نصر.

رحلت المذيعة سارة حسن منذ ساعات بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مصابة بمرض السرطان ، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر ، والعزاء غدا بمسجد المشير قاعة الصفا.

جدير بالذكر أن سارة حسن، إعلامية مصرية شهيرة كانت تعمل بقناة المحور وعانت من مرض السرطان منذ 2021، حيث خضعت لعملية اسئصال لورم خبيث، لكن ذلك السرطان سرعان ما عاد بقوة وأثر على صحتها.

آخر ظهور لـ سارة حسن في عام 2022، وحينها تحدثت عن عودتها لتلقي الكيماوي من جديد، بجرعات كثيفة، وكتبت عبر حسابها الشخصي: "تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".

سارة تحسن كانت تعاني من سرطان المخ، ورم الدماغ هو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، يمكن أن تحدث أورام الدماغ في أنسجة الدماغ، ويمكن أن تحدث بالقرب من أنسجة الدماغ، وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ.