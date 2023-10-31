شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم جثمان الممثل الراحل ماثيو بيري لعائلته لإقامة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش عالم صناعة السينما في هوليوود حالة حداد بعد الإعلان عن وفاة نجم مسلسل Friends ماثيو بيري عن عمر يناهز 54 عامًا، توفي بيري في منزله في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر الجارى، في حادث غرق تم الإبلاغ عنه.

وقال مكتب الطبيب الشرعي في لوس أنجلوس إن سبب الوفاة لا يزال قيد التحديد، مع "تأجيل" الإعلان عن السبب الرسمي. وهذا يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لتحديد سبب الوفاة.

ومع ذلك، فقد تم بالفعل تسليم جثة الممثل الراحل إلى عائلته، وتجري الآن ترتيبات الجنازة، ولكن حتى الآن، لا توجد خطط محددة لإقامة الجنازة، بما في ذلك التاريخ أو المكان.

وقالت عائلته، التي تقوم بترتيبات الجنازة، في بيان: "نشعر بالحزن بسبب الخسارة المأساوية لابننا وأخينا الحبيب. لقد جلب ماثيو الكثير من الفرح للعالم، كممثل وصديق. لقد قصدتم ذلك جميعًا". له الكثير ونحن نقدر التدفق الهائل من الحب ".