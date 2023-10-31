شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا: سعيد بتواجدي في سيناء وبحجم التطوير فيها.. ويارب احفظ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته بالمشاركة مع وفد الفنانين المصاحب لرئيس مجلس الوزراء ورئيس اتحاد قبائل سيناء، الذى زار صباح اليوم الثلاثاء، مدينة العريش وعقد مؤتمراً صحفياً بمقر "الكتبة 101"، من أجل وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها في محافظة شمال سيناء، مع عقد لقاء مع مشايخ وعواقل سيناء.

وقال عصام السقا: "مبسوط جدا إني موجود النهاردة في الفعاليات الخاصة بسيناء، ومبسوط باللي أنا شايفه من تكاتف والتفاف حول القيادة السياسية والدولة".

وتابع خلال فيديو نشرته قناة "الحياة": "شايف ناس عندها حب وإخلاص غير طبيعي وتفاني، ومبسوط بحجم التطوير اللي شرحه رئيس الوزراء، لأنه تطوير مهم وحاجة مفيدة تخدم أهالي سيناء، ويارب احفظ مصر ويعدى الأيام الجاية على خير".

يذكر أن الفنان عصام السقا جسد شخصية الشهيد البطل محمد محمود محسن الشهير بـ"هرم" ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والذى تم عرضه في شهر رمضان 2020، حيث استشهد هرم على أرض سيناء الحبيبة وتحديداً في هجوم كمين البرث الشهير عام 2017.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.