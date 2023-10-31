شكرا لقرائتكم خبر عن أرض الفيروز.. أبرز ما غنى العندليب وشادية فى حب سيناء أرض الفيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى عدد كبير من كبار المطربين لأرض الفيروز، سيناء وكتب على اسمها كبار الشعراء والكتاب أجمل الأغنيات الملهمة لما لسيناء من مكانة في قلوب المصريين، و"الخليج 365" يرصد أبرز أغاني تغنى بها المطربين عن أرض الفيروز.

صباح الخير يا سينا

تعد أغنية صباح الخير يا سينا من أشهر الأغاني التي قدمت عن سيناء الحبيبة، والتي غناها العندليب عبدالحليم حافظ والأغنية من كلمات الشاعر الكبير عبدالرحمن الابنودي.

مصر اليوم في عيد

قدمت الفنانة الراحلة شادية أغنية عن سيناء ستظل محفورة في التاريخ والاذهان هي " مصر اليوم في عيد " التي قدمتها يوم 25 أبريل 1982 على مسرح الزمالك للقوات المسلحة أثناء احتفالات عودة سيناء وهى كلمات عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار جمال سلامة.

أغنية عاشت بلادنا للفنان محمد ثروت من أهم الأغنيات التي كتبها عبد الوهاب محمد ولحنها محمد عبد الوهاب للاحتفال بهذه الذكرى والاحتفال ببطولات الجيش المصري في سيناء وقال ثروت في كلماتها "عاشت بلادنا عاشت حرة لولادنا.... وولاد ولاد ولادنا لحد آخر الزمان دامت بلادنا..وارثة أمجاد جدودنا. ومحققه بجهودنا مجد أعظم م اللي كان.

مصر بتكبر رغم الصعاب

قدمتها أيضا الفنانة أنغام في إحدى احتفاليات القوات المسلحة احتفالا بذكرى التحرير وقدمتها في حضور رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وأعادت القوات المسلحة نشرها عبر قناة وزارة الدفاع على يوتيوب بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

أغنية "سيناء" للمجموعة

أغنية مصرية ظهرت في عام 2007 من إنتاج التليفزيون المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء من إخراج هادي الباجوري من غناء حميد الشاعري وإيهاب توفيق وفريق واما وحققت نجاحا .

طالعين على أرض الفيروز

وأيضا تعد أغنية طالعين على أرض الفيروز، التي غنتها المطربة ياسمين الخيام وشاركها في غنائها الفنان أسامة رؤوف، من أبرز الاغاني التي قدمت وتم طرحها عن تحرير سيناء هو دا.

وقدم المطرب محمد فؤاد أيضا أغنية" هو دا" احتفالا بأعياد تحرير سيناء حيث تقول كلمات الأغنية اللي نفسه يموت علشانك ألف مرة اللي حالف تفضلي يا مصر حرة هو ده درعك وسيفك وابن بلدي اللي بتفرح وتتشرف بلد اللي قاله أصيل نعم الولد اللي سيرته رحته مسك ورد بلدي.