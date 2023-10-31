شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرح دولبى حفل الأوسكار للبيع بـ 70 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مسرح دولبي، المكان الذي يستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي في لوس أنجلوس، جاهزًا للبيع، وفقًا لتقرير بلومبرج، ومن ثم أصبحت قطعة بارزة من هوليوود معروضة للبيع.

يعد Dolby جزءًا من مجمع Ovation في هوليوود وهايلاند، وهي منطقة سياحية ذات حركة مرور عالية حتى عندما لا يكون حفل توزيع جوائز الأوسكار منعقدًا، وقالت بلومبرج نقلا عن مصدر إن المسرح يتسع لـ 3400 مقعد ويمكن أن يصل سعره إلى 70 مليون دولار.



مسرح دولبى

وتم التعاقد على حفل توزيع جوائز الأوسكار مع المكان حتى عام 2028، وقد كان بمثابة مضيف لعروض ترفيهية بارزة أخرى، بما في ذلك جوائز جرامي اللاتينية ونهائيات مسابقة الموسيقى أمريكان أيدول.

اشترت Gaw Capital USA مجمع Hollywood & Highland المرفق في عام 2019 مقابل 325 مليون دولار مع شركة DJM Capital Partners Inc.، وهي شركة خاصة للأسهم والتطوير العقاري في سان خوسيه التي تعمل على إعادة تأهيل العقارات المتعثرة.

وكان البائع هو شركة التطوير CIM Group في لوس أنجلوس، في ذلك الوقت، ورد أن المالكين الجدد قاموا بتغيير بعض منافذ البيع بالتجزئة إلى مساحات مكتبية في المجمع، ولم يتم تضمين مسرح دولبي في الصفقة.