“خسارة فادحة”.. أوّل تعليق لأبطال Friends على وفاة ماثيو بيري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور يومين على وفاة النجم ماثيو بيري غرقاً في منزله، خرج زملاؤه وأصدقاؤه في مسلسل “Friends” عن صمتهم في بيان مشترك نعوه فيه.

وفي البيان الذي تمّت مشاركته مع شبكة “سي أن أن” يوم الاثنين، كتبت جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، وديفيد شويمر، ومات ليبلانك: “فقدان ماثيو دمّرنا جميعاً كلياً. لقد كنا أكثر من مجرد زملاء في التمثيل. نحن عائلة”.

وتابع البيان: “هناك الكثير من الأمور التي يمكن قولها، لكن في الوقت الحالي، سنأخذ بعض الوقت لنحزن ولمحاولة استيعاب هذه الخسارة التي يصعب تصورها”.

وختم البيان: “سنقول المزيد مع مرور الوقت، حينما نكون قادرين على ذلك. في الوقت الحالي، أفكارنا ومحبتنا مع عائلة ماتي وأصدقائه وكل من أحبه في جميع أنحاء العالم”.

يُذكر أنّ بيري لعب شخصية “تشاندلر بينغ” في المسلسل الكوميدي Friends الذي عُرض على قناة NBC من عام 1994 إلى عام 2004. وشاركه في البطولة كلّ من جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، وديفيد شويمر، ومات ليبلانك.

وكان ماثيو قد توفي يوم السبت في شقّته في لوس أنجلوس، بعدما غرق في حوض الاستحمام. وقد شكّلت وفاته صدمة لجميع محبيه والمقرّبين منه الذين نعوه على وسائل التواصل الاجتماعي.