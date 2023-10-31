محمد رمضان يطلب من الجمهور عدم الاستماع لأغنيته الجديدة.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على طريقة الفيديو كليب، طرح الفنان المصري محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان “عيد ميلادي”، مساء أمس الاثنين عبر قناته الخاصة في موقع “يوتيوب”، وتعاون فيها مع المطرب الإفريقي سبكلز.

محمد رمضان كشف عن كواليس طرح الفيديو كليب في التوقيت الذي يرفض فيه الجمهور الاستماع إلى أعمال غنائية جديدة، ويهاجمون الفنانين الذين يواصلون نشاطهم رغم الأحداث في فلسطين واستمرار الهجوم الغاشم من القوات الصهيونية على قطاع غزة، حيث أكّد أنّه اضطر لذلك بسبب إصرار الشركة النيجيرية المنتجة على طرحها قبل احتفالات عيد الهالوين.

وعبر خاصيّة القصص المصورة بموقع “إنستغرام” أوضح رمضان، أنّه طالب الشركة المنتجة بعدم طرحها بشكل موقت لحين هدوء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لكنها قابلت طلبه بالرفض، ونظراً للشروط التي وقّعها في التعاقد المبرم بينهما، فإنّه مُلزم بطرحها عبر قناته الخاصة بـ”يوتيوب”.

رمضان أكّد لجمهوره معرفته بأنّ الوقت ليس مناسباً لطرح أعمال غنائية جديدة، في ظل استمرار ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين، مطالباً إيّاهم بعدم الاستماع إليها، وتأكيده اضطراره لطرحها بسبب الشروط الجزائية.

وكان الممثل المصري قد دافع عن نفسه بعد تعرّضه لحملة هجوم واسعة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إحيائه حفل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، بعد مرور أيام قليلة على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وأوضح وقتها أنّ الأمر ليس بيده، حيث انّ هناك اتفاقات مع وكالات أجنبية وعليه الالتزام بها، معلناً تبرّعه بريع جولته الغنائية في الإمارات لصالح الشعب الفلسطيني.

ويُذكر أنّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، طرح أمس الاثنين الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي ستُقام في الفترة من 13 كانون الثاني (يناير) وحتى 11 شباط (فبراير) العام المقبل 2024، وشارك في غنائها محمد رمضان، وفريق “ماجيك سيستيم” الإيفواري، والمطربة النيجيرية ييمي ألادي.