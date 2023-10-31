والد بيلا وجيجي حديد يتعرض لهجوم إسرائيلي شرس.. واتهام صريح بمعاداة السامية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض والد عارضتي الأزياء بيلا وجيجي حديد لهجوم إسرائيلي شرس على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع منشوراً قارن فيه حكومة إسرائيل بالنازيين.

وفي التفاصيل، نشر المطور العقاري الفلسطيني الأصل، صورة في حسابه الخاص عبر “إنستغرام”، عبارة عن رسم بياني يعرض فيه النقاط المشتركة بين النازية وإسرائيل.

وأرفق محمد المنشور الذي عاد محمد حديد وحذفه بتعليق قال فيه: “كل من إسرائيل والنازيين وصفوا الضحايا على أنّهم إرهابيون بغض النظر عن الأنشطة السلمية الأخرى. حتى أنّ بعض الفلسطينيين وبعض اليهود غيّروا أسماءهم”.

ومن القواسم المشتركة التي يكشفها المنشور، “طرد الملايين من منازلهم وفرض عقوبات جماعية على أبرياء”، إضافة إلى أنّ ” الحزب النازي “تأسّس على التفوق الآري” في حين أنّ إسرائيل “تأسست على التفوق اليهودي”.

وقد عرّض هذا المنشور محمد حديد لهجوم شرس من ِقبل الكثيرين من بينهم ياري كوهين من وزارة الخارجية الإسرائيلية حيث قال: “هذا ليس موقفاَ سياسياً معقّداً وداهية. بل مجرد كراهية بحت. عار عليك”.

وأردف: “هذا المنشور هو معاداة للسامية صارخة وفظّة ومشابهة للهولوكوست. حتى في هذا اليوم وهذا العصر، هناك خطوط حمراء لا يمكنك تجاوزها”.

وأتى منشور حديد في ظلّ الأوضاع المأساوية التي طالت قطاع غزة نتيجة القصف الاسرائيلي المتزايد عليه.

والجدير ذكره، أنّ محمد حديد (74 عاماً) وعائلته، تعرّضوا لمضايقات كبيرة منذ تأزّم الوضع، إلى حّد أنّهم اضطروا إلى تغيير أرقام هواتفهم المحمولة بعد تلقّي تهديدات بالقتل بسبب موقفهم الواضح من الصراع.