خطيبة ماثيو بيري السابقة في أول تعليق بعد رحيله

ميرنا وليد - بيروت - في أول تعليق لخطيبة النجم الراحل ماثيو بيري السابقة مولي هورويتز، بعد وفاته نشرت صورة لخيال ماثيو بيري، وكتبت: "كان سيحب أن يتحدث العالم عن موهبته الكبيرة، وكان موهوبًا جدًا حقًا، مع اقتراب تصوير حلقة إعادة لم شمل أبطال Friends، قمنا بإعادة مشاهدة العرض معا، وقال لي: (اللعنة، لقد كنت جيدا جدا!!!.

..أنظرِ ماذا فعلت هناك؟؟؟" قمنا بدراسة المشاهد وتحليلها، كان احترامنا وتقديرنا للفكاهة هو الشيء الذي يربطنا، كان التواجد معه عندما أعاد اكتشاف تألقه أمرا سحريا.

لكن من الواضح أنني عرفت هذا الرجل بطريقة مختلفة تماما أيضا، على الرغم من أنني أحببته بشكل أعمق مما أستطيع أن أفهمه، إلا أنه كان معقدًا، وسبب لي ألما لم أعرفه من قبل، لم يكن لأحد في حياتي البالغة تأثير عميق عليّ أكثر من ماثيو لانجفورد بيري، لدي امتنان كبير لذلك، ولكل ما تعلمته من علاقتنا.

سأكون مقصرة إذ لم أذكر Al Anon، وهو مورد لا يقدر بثمن لأولئك الذين يحبون شخصا يعاني من هذا المرض المدمر، ماتي، أشعر بالارتياح لأنك في سلام."

مع الإشارة أن Al Anon هي منظمة دولية للمساعدة المتبادلة للأشخاص الذين تأثروا بإدمان شخص آخر للكحول.