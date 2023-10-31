نسمة هركي تطلق أغنية عن فلسطين

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة ذات الأصول النوبية نسمة هركي أغنية عن فلسطين تحمل عنوان "من قلب فلسطين".



الأغنية كلمات عبد الله سيد، ونسمة هركي، وياسمين الحيوي، وتوزيع موسيقي أحمد الموجي، وتمت كتابتها ضمن ورشة كتابة الأغاني للشاعر الغنائي حازم ويفي.

ومن بين كلمات الأغنية :

وصلتني وصية من قلب فلسطين

أم بتدعي وبتقول آمين

أم بتبكي من ظلم وحصار

أم بتلملم من أنقاض الدار

أم بترعى وتطمن أولادها

تسهر وتحكي تاريخ بلادها

وصيتي من قلب فلسطين الصبر يملا أيام ولادي

من غزة لرام الله لجنين في كل شبر في بلادي