تايلور سويفت تستمر بتحقيق النجاج بـ Taylor Swift: The Eras Tour وتكسر حاجز الـ 200 مليون دولار

ميرنا وليد - بيروت - يستمر الفيلم الوثائقي الخاص بالنجمة العالمية تايلور سويفت والذي يحمل إسم Taylor Swift: The Eras Tour بحقيقه نجاحاً كبيراً في صالات العرض العالمية حيث وصلت إيراداته في أول أسبوع له في دور العرض إلى 203 ملايين و44 الف دولار، فيما حقق في الولايات المتحدة الأميركية 149 مليونًا و344 آلاف دولار، و 53 مليونًا و700 ألف دولار في صالات العرض العالمية.



يذكر أنه بعد طرحه في صالات العرض منذ بضعة أيام، حقق الفيلم Taylor Swift: The Eras Tour، نجاحاً كبيراً حيث حصل على أكبر افتتاحية لفيلم موسيقي في التاريخ.

ويوثق الفيلم العروض الستة التي أكملتها سويفت في ملعب SoFi في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام.